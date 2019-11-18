وزير الكهرباء للبرلمان: تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات أبريل المقبل

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتور سليمة، علي مستوي الجمهورية بحلول إبريل ٢٠٢٠.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.



وأضاف وزير الكهرباء، أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقة بمحافظة بورسعيد بواقع ٢٥٠ ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير القادم وصولا لتعميمها علي مستوي الجمهورية إبريل ٢٠٢٠.



وأوضح، أن هذا البرنامج سيتصدي بشكل كبير لاشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير، متابعا : " التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات ".



ولفت الوزير، إلي أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة "التابلت" بحيث لا يستطيع فتح الابلكيشن الذي يشمل جميع اسماء المشتركين إلا عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع احد التدخل فيها إطلاقا.