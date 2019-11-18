بدء تطوير كورنيش النيل بمحيط معبد كوم أمبو فى أسوان

بدأت محافظة أسوان أعمال تطوير كورنيش النيل بالقرب من معبد كوم أمبو بمحيط منطقة البيارة بمسافة 1000، بما يخدم الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة، وخلق متنزه سياحي لأبناء ومواطني مدينة كوم أمبو شمال أسوان.



وقال أحمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو- في تصريح اليوم الاثنين- إن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لمختلف مواقعها السياحية، بما يخدم العملية السياحية الوافدة للمحافظة.



وأشار إلى أنه تم توفير اعتمادات أعمال التطوير من مخصصات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019 - 2020 لمدينة كوم أمبو، حيث تشمل أعمال التطوير إنشاء سور حديدي بطول الكورنيش وتسوية الأرضية وتركيب بلاط للأرضيات، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وأعمال التشجير وتركيب نظم إضاءة ليلية حديثة.