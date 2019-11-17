طيران التحالف الدولي يقتل 7 دواعش شمال غرب الموصل

أفاد مصدر في قيادة عمليات نينوى مساء اليوم الأحد بمقتل سبعة من عناصر تنظيم داعش بقصف

نفذه طيران التحالف الدولي شمال غرب الموصل 400 كيلومترا شمال بغداد.



وقال العميد محمد الجبوري إن "طيران التحالف الدولي نفذ خمس ضربات جوية على أنفاق ومواقع لداعش في سلسلة جبال عطشانة 25 كيلومترا شمال غرب الموصل ما أسفر عن قتل سبعة من عناصر داعش كحصيلة أولية".



كانت قوات من قيادة عمليات نينوى وبإسناد الطيران الحربي تمكنت من صد هجوم لداعش في سلسلة جبال العطشانة وتمكنت من قتل ستة من عناصر داعش واعتقال 13 آخرين، مشيرا إلى أن عناصر داعش تمكنوا من قتل أربعة جنود كانوا مرابطين في جبال بادوش".



وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين،رغم القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام.2017