تكريم "صلاح جاهين" بالمعهد الفرنسي في الإسكندرية

أقام المعهد الفرنسي بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، "ليلة الشعر"، وكرم هذا العام صلاح جاهين، بحضور مدير المعهد تيريه بيريه وعدد كبير من عشاق الفن والإبداع من أهالي الإسكندرية، وأبناء الجاليات الأجنبية المقيمين بها.



وأكد بيريه قيمة ومكانة صلاح جاهين الذي لم يكن شاعرا فقط، بل كان كاتب مسرحيا وسيناريست ورسام أيضا وصحفي ورسام كاريكاتير.



وتعد "ليلة الشعر" حدثا ثقافيا تلتقي فيه الموسيقى بالشعر، ويقام في باريس وبعض مدن العالم العربي وينظمه المعهد الفرنسي بمصر في القاهرة والإسكندرية.



وتضمنت الاحتفالية مساء اليوم قراءات شعرية من كل أنحاء العالم (باللغتين العربية والفرنسية)، بالإضافة إلى مسرحية شعرية بعنوان "الفيلسوف" تأليف ميسرة صلاح الدين، وهو عمل يتحدث عن "صلاح جاهين" الذي كان شاهدا على الأحداث السياسية والاجتماعية في عصره، بالإضافة إلى حفل "نوران أبو طالب" الذي تضمن بعض النصوص من الأشعار المصرية، حيث امتزجت الأساليب الموسيقية، من موسيقى الجاز العربية إلى موسيقى البوب.