"شباب الإخوان يفضحون الجماعة": الكل تخلى عنّا.. وليس لنا مأوى ونستلف لنأكل

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، فيديو لشاب إخواني يُدعى عمر مجدي، والذي يفضح فيه جماعة الإخوان الإرهابية وقادتها الذين تخلوا عن الشباب في تركيا.

وأوضح الشاب الإخواني، أن الجماعة لا تدعم أحد، بل من يستطيع أن يدهس الشباب هناك يفعل ذلك، موضحًا أن هناك بلدان أغلقت أمام المصريين الهاربين من مصر، بسبب تصرفات القيادات، مضيفًا: "يعني جماعة مش عارفة تنظم حياة 20 ألف واحد في تركيا عاوزين إزاي يرجعوا يحكموا".

وفي الفيديو ذاته تحدث شاب إخواني آخر يُدعى مؤمن المصري، عن أن كل حزب مصري وفصيل هارب يرعى أتباعه، فقط، ولا علاقة لهم بالمصريين الهاربين إلى الخارج غير المؤدلجين، والمغتربين قسريا.

وتابع أن الشباب المصري في تركيا لا يجد مكانًا يأويه وغير المؤدلجين ينامون في الشارع، ولا يسمح لهم بالنوم في أي مكان، ويضطرون لاستلاف الأموال من أجل الطعام.