بعد فوزها برئاسة اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة.. دارين خليل: "أثبتنا نفسنا بشغلنا"

كشفت دارين خليل، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، وأول طالبة تفوز برئاسة اتحاد الطلاب، أن 53% من المرشحين في الاتحادات كانوا بنات.



وقالت خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم": "البنت تحاول تثبت نفسها، لو منجحتش هذا العام ستخوض الانتخابات العام المقبل".



وأوضحت أن فوز 19 طالبة بمناصب قيادية في الاتحاد بين رئيس اتحاد كلية، ونائب رئيس اتحاد كلية، هو نتيجة عملهن عدة، فهذه ليست المرة الأولى التي يخضت فيها انتخابات الاتحاد.



وأضافت:"فازت الطالبات بمناصب قيادية في اتحادات كليات زراعة وآداب وطب وعلاج طبيعي، وطب بيطري، وبعض الكليات كان المنصبين لطالبات وهما كلية آداب وزراعة، ولأول مرة يترأس اتحاد طلبة كلية آثار طالبة".



وختمت: "هذا نتيجة عملنا على مدار السنين الماضية، شغلهم خلاهم يوصلوا، أثبتنا نفسنا بشغلنا".