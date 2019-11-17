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قبل عرض مسلسل "الديفا" لـ سيرين عبدالنور.. تعرّف على قصته

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:17 م
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
سناء إسماعيل
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تستعد الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لعرض مسلسل "الديفا"، الذي تقوم ببطولته يوم 27 نوفمبر الجاري، وهو من نوعية الدراما التشويقية ويقدم على 8 حلقات مدتها تصل إلى 10 دقائق.

وكشف برنامج برنامج MBC Trending والمذاع عبر فضائية mbc4، عن أن المسلسل سيتم عرضه على أون لاين على شاهد نت، ومن المقرر أن يتناول عالم الشهرة والشائعات والسوشيال ميديا وكيف تلعب دورًا حيويًا في حياة الناس العاديين والمشاهير.

وتلعب سيرين عبدالنور، في المسلسل شخصية الديفا ريما، والتي كانت شهيرة جدًا وخفتت عنها الأضواء، وأصبحت موجودة فقط على السوشيال ميديا وفي سياق العمل تنضم سيرين عبدالنور لعضوية لجنة تحكيم لبرنامج مسابقات بمشاركة الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان، عضوي اللجنة أيضًا.

ويكشف المسلسل عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.

مسلسل "الديفا"، من بطولة سيرين عبدالنور، والفنانة بوسي، ويعقوب الفرحان.

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