مايا مرسي عن قانون الأحوال الشخصية: لن نتنازل عن مكتسبات المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك تخوفات من السيدات، من قانون الأحوال الشخصية حول بنود النفقة وحق الخلع وحقوق المرأة بصفة عامة والتي اكتسبتها خلال السنوات الماضية.



وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن سيدات كثيرات قلقات من مادة الخلع، ويردن الإبقاء على قانون الخلع، كما أعربن عن قلقهن من النفقة والرؤية.



وأردفت: "سنعمل للحفاظ على مكتسبات المرأة على مدار الأعوام الماضية، لن نتنازل عنها، ولن نتفاوض".



وتابعت: "المرأة عادة بتتهبدل في المحاكم عشان تاخد نفقة أبنائها، وتعد الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية، ونفقة الطفل لابد أن تكون ملزمة للأب بشكل صارم، ونتعامل مع جميع مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة الأسرة والطفل في المقام الأول".