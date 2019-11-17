النيابة تصرح بدفن الضحية الثالثة فى حادث طلعت حرب

أمرت نيابة قصر النيل، بالتصريح بدفن جثة الضحية الثالثة الذي توفى إثر إصابته فى حادث تصادم وسط البلد.



كانت نيابة قصر النيل، أمرت بحبس المتسبب فى حادث تصادم طلعت حرب 4 أيام على ذمة التحقيق، والكشف عن تعاطيه المخدرات.



وكشفت التحريات أن شخصين لقيا مصرعهما عقب اصطدام سيارة بهم بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، وتبين من التحريات والتحقيقات أن زفة عروسين بالسيارات تسببت فى وقوع الحادث.



كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بوسط المدينة بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين ونقلوا إلى المستشفى، فيما قامت أوناش المرور برفع حطام الحادث.