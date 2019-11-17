روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها في جلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت الفنانة روجينا لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت روجينا بفستان أوكسيديا لامع، وهو نفسه الذي تسلمت به تكريمها في مهرجان "بي يوند"، الدولي للأفلام القصيرة في الكويت.



وكانت روجينا قد كرمت في المهرجان المقام تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، محمد ناصر الجبري.



وأهدت روجينا تكريمها خلال المهرجان للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الـ35 عامًا.