الجندي: مفيش ملك اسمه عزرائيل (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الغيبيات وجدت للرحمة والتفاؤل والبشارة، لكن البعض انحرف بها، وجعلها سببًا لتقييد حركة الحياة.



وأضاف خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "موضوع الملائكة غيبيات، لكن الناس اخترعت ملائكة جدد، مثل عزرائيل، استخدموا ملك الموت أيقونة للموت والفزع، رغم أنه ملك رحيم، وهم ملائكة كثر، قال الله عنهم "الذين تتوفاهم الملائكة".



وأردف: "مفيش عزرائيل لا في الكتاب ولا السنة، لكن الناس مشيت على وزن جبريل ميكائيل إسرافيل، وقالوا عزرائيل".