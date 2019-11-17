البابا تواضروس ينعى القمص غبريال ويقدم العزاء للأنبا باخوميوس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الأحد، رحيل الأب القمص غبريال فهيم، راعى كنيسة السيدة العذارء بقرية الضهرية، بمركز إيتاي البارود، التابع لإيبارشية البحيرة وتوابعها.



وأقيمت صلوات تجنيزه بكرمة مارمرقس الرسول بدمنهور برئاسة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية ومجمع كهنتها.



ونعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص غبريال فهيم، وتقدم بخالص العزاء للأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل القمص غبريال.



كما ألتمس البابا عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه الراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



وكان قد ولد الأب الراحل فى ٢٤ فبراير عام ١٩٥٦ وسيم كاهنًا، فى٢٣ فبراير ١٩٩٦ ونال رتبة القمصية في ٢٤ فبراير ٢٠١٧.