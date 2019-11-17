فيديو جراف.. كيف تطورت العلاقات المصرية الألمانية في عهد السيسي؟

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو جراف حول تطور العلاقات المصرية الألمانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وبحسب الفضائية، فإنه في يونيو عام 2015، عقد الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جلسة مباحثات موسعة في برلين ضمت وفدي البلدين.



وفي سبتمبر 2015.. التقى السيسي وميركل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة التطورات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.



وفي سبتمبر 2016.. السيسي وميركل يلتقيان على هامش قمة مجموعة العشرين بالصين لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.



وفي مارس 2017.. الرئيس السيسي يستقبل المستشارة أنجيلا ميركل في القاهرة لبحث ملفي الشراكة ومواجهة الإرهاب.



وفي يونيو 2107.. الرئيس السيسي يشارك في القمة الأولى للشراكة مع أفريقيا ضمن مجموعة العشرين ببرلين.



وفي أكتوبر 2018.. الرئيس السيسي يشارك في القمة الأولى للشراكة مع أفريقيا ضمن مجموعة العشرين ببرلين.



وفي فبراير2019.. لقاء الرئيس السيسي مع ميركل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.



وفي يونيو 2019.. السيسي وميركل يبحثان على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان مضاعفة الاستثمارات الألمانية بمصر.



وفي أغسطس 2019.. السيسي وميركل يبحثان قضايا الشراكة ومكافحة الإرهاب في قمة مجموعة السبع بفرنسا.





