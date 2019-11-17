أبو الحسن: قناة السويس الجديدة من أهم مصادر العملة الأجنبية

قال الدكتور مصطفى أبو الحسن، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قناة السويس أنشئت عام 1859، منوهًا بأن مصر خلال الفترة الماضية انتهجت فكر التنمية المستدامة في استغلال مواردها وتطويرها لكي يكون لها قيمة مضافة على المجال الاقتصادي.



وأضاف "أبو الحسن"، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال حفر قناة السويس الجديدة أضافت لمصر الكثير من العوامل الاقتصادية، وأصبحت من أهم مصادر العملة الأجنبية التي تفيد في الاحتياطي الأجنبي، موضحًا أن قناة السويس الجديدة استطاعت تطوير الفكر الملاحي من خلال تعميق المجرى الملاحي إلى أكثر من 66 قدما.



وأشار "أبو الحسن"، إلى أن قناة السويس الجديدة استطاعت أن توفر إيرادات 5.1 مليار دولار في العام المالي 20152016، بينما في العام المالي 20162017 جذبت إيرادات 5 مليارات دولار، وخلال العام المالي الماضي حصلت إيرادات 5.9 مليار، وذلك يعتبر أعلى معدل لتحويل العملة الأجنبية للخزينة العامة.

