للمصريين والأجانب.. 5 أنواع لعقود العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:38 ص
أميرة ممدوحطباعة
تعد عقود العمل، ركن أساسي من أركان توثيق العلاقة الوظيفية بين العامل وصاحب العمل داخل المؤسسات كافة حكومية كانت أم خاصة، وفي هذا الصدد كشفت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أهم 5 أنواع عقود العمل والتي تتمثل في الآتي:
- عقد محدد المدة: وهو عقد عمل له تاريخ بداية محددة عند كتابته وليس له تاريخ انتهاء.
- غير محدد المدة: هو عقد عمل له تاريخ بداية محددة عند كتابته وليس له تاريخ انتهاء.
- عقد لمهمة أو مشروع: هو عقد عمل له تاريخ بداية ثابت عند تحريره ولكن تاريخ انتهائه مرتبط بانتهاء المشروع أو المهمة المكلف بها العامل.
- عقد تدريب وتدرج مهني: هو عقد تدريب وليس عقد عمل مكافأة شهرية.
- عقد عمل لخبير أجنبي: وهو عمل يتعهد بمقتضاه أن يعمل الأجنبي لدى صاحب العمل المصري نظير أجر متفق عليه.
- عقد محدد المدة: وهو عقد عمل له تاريخ بداية محددة عند كتابته وليس له تاريخ انتهاء.
- غير محدد المدة: هو عقد عمل له تاريخ بداية محددة عند كتابته وليس له تاريخ انتهاء.
- عقد لمهمة أو مشروع: هو عقد عمل له تاريخ بداية ثابت عند تحريره ولكن تاريخ انتهائه مرتبط بانتهاء المشروع أو المهمة المكلف بها العامل.
- عقد تدريب وتدرج مهني: هو عقد تدريب وليس عقد عمل مكافأة شهرية.
- عقد عمل لخبير أجنبي: وهو عمل يتعهد بمقتضاه أن يعمل الأجنبي لدى صاحب العمل المصري نظير أجر متفق عليه.