مدرب مصارعة: أصعب تجربة واجهتني تدريب البنات على سحب السيارات بشعرهن

قال أشرف كابونجا، مدرب مصارعة ومؤسس فريق مصارعة المحترفين المصرية العربية، إن بدايته مع البنات كانت مع المتسابقة ولاء، ورودي، وظل لمدة عام كامل معهما فقط لتأسيسهما.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: "كان صعب جدًا تدريب البنات، وتحديت مدربين كثر قالوا لي البنات ستفشل لأنهم شرقيون".



وتابع: "كنت أعلمهم أن تكون قدرة تحملهم مثل الشباب وأكثر وأحاول أعلمهم أن يدخلوا موسوعة جينيس في القوى الجسمانية وشد الطائرات والسيارات، والمتسابقتين تقومان بسحب سيارة بشعرهما وأسنانهما ولا يوجد متسابق في مصر يقوم بهذه الحركة وذلك بسبب التمارين التي خضعتا لها والتي دربتهما عليها".

