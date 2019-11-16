أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، عن الحالة الصحية للزعيم الفنان عادل إمام، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة أخبارا تفيد بأنه يمر بأزمة صحية حرجة اضطرت إلى نقله للمستشفى.



وقال زكي لـ"الدستور"، إن عادل إمام يباشر تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو"، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن الزعيم يصور مسلسله منذ أشهر طويلة، وربما يعتقد البعض أن توقف تصوير المسلسل لأيام بسبب تغيير الديكورات يأتي بسبب المرض.



واختتم زكي، أن عادل إمام بخير وصحة جيدة وهناك تواصل بشكل مستمر معه من أجل الاطمئنان عليه، بينما تصنع السوشيال ميديا كثير من الأزمات السخيفة، وأتمنى أن يتوخى الجميع الحذر.



يذكر أن الفنان عادل إمام يواصل تصوير مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينما الفنان أشرف زكي يعرض له حاليًا مسلسل "بحر" الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري.