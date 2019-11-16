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المنتقلون من العشوائيات يكشفون ماذا ينقص حي الأسمرات.. ورسالة لوزير التعليم

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:57 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
أحلام عبدالرحمن
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استضاف الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، 4 مواطنين من الذين انتقلوا من المناطق العشوائية للسكن في حي الأسمرات، ليوضحوا الفرق بين الأحياء العشوائية وحي الأسمرات، ويكشفون ما الذي ينقص حي الأسمرات.

وقال عامر عبدالحميد، أحد المواطنين، إن الأمر اختلف تماما في حي الأسمرات، فأصبحت الاستجابات من الحكومة سريعة، وأرقام رئيس رئيس الحي والمطافئ، ورئيس مباحث المنطقة في متناول الجميع للإبلاغ عن أي مشكلة.

من ناحيتها، كشفت عائشة جمال الرائدة الحضارية وإحدى المواطنين الذين انتقلوا من العشوائيات لحي الأسمرات، معاناة بعض المنتقلين، حيث يشتكون من قيمة الإيجار، فالأمر بالنسبة لهم أنهم كانوا يعيشون في بيت ملك لا يدفعون إيجار، وكانوا أحرار في تدشين أي مشروع بمنزلهم.

وأردفت: "100 جنيه مقابل شقة 65 مترا، ليس شيء، لكنه يعني للبعض".

وأوضحت أنهم يعملون على تغيير السلوكيات، ووجدوا البعض قابل للتعديل، وناس غير قابلة مهما تجيب أمثلة، متابعة: "بنحاول توعية للشباب من 13 لـ25 سنة، ونعمل على تعديل سلوك، ومهارات وقدرات، ويبقى عنده طموح، وهدف يخطط له".

وأعرب عامر عبدالحميد، عن تمنيه، تكرار المشروع في العديد من المناطق، مؤكدًا اهتمام المسئولين بالنظافة، كاشفًا أن الحي يحتاج مستشفى عام، والاهتمام بالتعليم.

من ناحيته، قال المواطن علاء سيد، إن هناك تواطؤ من إدارة المقطم التعليمية، تجاه مدارس معينة في الأسمرات، مشيرًا إلى أن طلبة أولى إعدادي، لم يستلموا الكتب إلا في بداية نوفمبر، وناشد وزير التعليم والإدارة التعليمية، بالاهتمام بالتعليم في الأسمرات، كما طالب المحافظ بإنشاء مجلس أمناء في المدينة.

ووجه عامر عبدالحميد، مناشدة للمسؤولين بخفض قيمة الإيجار لذوي احتياجات خاصة وأصحاب المعاشات، لأن معاشهم 300 جنيه فقط، وقالت دنيا محمد أحد سكان حي الأسمرات، إن حسن غندور رئيس الحي، يسدد أحيانًا قيمة الإيجار عن بعض غير القادرين.

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