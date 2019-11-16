"تعليم نجع حمادي": إحالة 26 مدير مدرسة ومسئول إحصاء للتحقيق

قرر أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم السبت، إحالة 26 مدير مدرسة ومسئول الإحصاء بنجع حمادي لتقاعسهم في تسليم الإحصاء الاستقراري الخاص بمدارسهم في الموعد المحدد سلفًا للشئون القانونية للتحقيق.



وقال "الدردير" إن المدارس ورياض الأطفال هي "حضانة راهبات المحبة، ورياض أطفال الأقباط الابتدائية بنات، ورياض أطفال الأقباط الابتدائية بنين، ورياض أطفال الإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي، ورياض أطفال البقيلي الابتدائية، ورياض أطفال السلامية الجديدة، ورياض أطفال الشعانية الابتدائية، ورياض أطفال عزبة جرمون، ورياض أطفال ناصر الابتدائية بالشاورية، ورياض أطفال نجع جوده، ورياض أطفال نجع داود الابتدائية، والإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي، والبقيلي الابتدائية، والسلامية الابتدائية الجديدة، والسلامية الابتدائية المشتركة،الشعانية الابتدائية المشتركة، والصياد الابتدائية الحديثة، وعرب الرشايدة الابتدائية ببهجورة، وعزبة جرمون الابتدائية بالرئيسية، وناصر الابتدائية بالشاورية، ونجع داود الابتدائية، وفصول سعد هاشم بهلول الصناعية المهنية، والحلفاية بحري الزراعية، ونجع حمادي الثانوية الزراعية المهنية".



وكانت الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شددت على مديري المدارس بشأن الانتهاء من تسليم الإحصاء الاستقراري عدة مرات لكن دون استجابة من مديري المدارس سالفة الذكر.