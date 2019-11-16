الباز لصانعي فيديو التنمر ضد شاب أفريقي: طريق الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة إلى الشاب سيد حسن، صاحب فيديو التنمر ضد شاب إفريقي، والذي ثبت أنه فيديو متفق عليه بين مجموعة أصدقاء، تم نشره بهدف الشهرة.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن الطريق إلى الجحيم يكون دائما مفروشا بالنوايا الحسنة، وهذا الشاب صنع الفيديو بنية طيبة، ولكن لا يصح أن نصنع فيديو نسيئ فيه لشخص أو نعيب عليه شيء لا يد له فيه، فهذا نوع من التنمر، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تستغلها منصات معادية للدولة لتشويه صورتها.

وناشد الباز وزارة الداخلية، بمراعاة ما قاله الشباب بإنهم صنعوا هذا الفيديو بينهم كأصدقاء بهدف الدعابة، ولم يكن لديهم أي نية للتنمر.