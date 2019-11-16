غدًا.. 4 اجتماعات لـ"تعليم النواب" لمناقشة بيان الحكومة

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، غدًا الأحد، 4 اجتماعات لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019.



تعقد اللجنة 4 اجتماعات الإثنين لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.



وتستكمل اللجنة يوم الثلاثاء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



كما تناقش اللجنة أيضًا الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فـتحى ندا بشأن تحديد آلية تنفيذ الضوابط والمعايير الخاصة بالتحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، وطلب الإحاطة المقدم من عبدالحكيم مسعود بشأن عدم التزام جامعة بنى سويف بما حدده المجلس الأعلى للجامعات من مصروفات وإرهاق كاهل الطلبة بمصروفات إضافية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغنى، بشأن الشكاوى المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة.