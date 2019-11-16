إعدام 44 طن أرز تمويني فاسد في عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، إعدام 44 طن أرز تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي وبه حشرات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير مباحث التموين، مفاده ضبط أمين عهدة أحد أفرع الجملة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحوزته 44 طن أرز تمويني معبأ داخل عبوات غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائه على حشرات حية "سوس"، ولكونه غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية.



تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.