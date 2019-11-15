بعد مصرع 2 وإصابة 9.. فريق من النيابة يعاين موقع حادث وسط البلد

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث مصرع شابين وإصابة ٩ آخرين بوسط البلد.



وأمر وكيل النائب العام بنقل الجثامين والمصابين للمستشفى العام والتحفظ على السائق وسرعة إنهاء تحريات المباحث عنه.



ولقي شابين مصرعهما فى انقلاب سيارة ملاكى بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بشارع طلعت حرب بانقلاب سيارة ووجود متوفين وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى ومصرع شابين بداخلها، ودلت التحريات أن سبب الحادث السرعة الزائدة وتم نقل الجثث للمستشفى.