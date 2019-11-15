مصرع شخصين وإصابة 9 في انقلاب سيارة بوسط البلد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشارع طلعت بوسط البلد.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بشارع طلعت حرب بانقلاب سيارة ووجود متوفين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى ومصرع شابين داخلها، ودلت التحريات أن سبب الحادث السرعة الزائدة وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى.