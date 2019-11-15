مصرع شخص وإصابة نجله فى انقلاب دراجة بخارية بالزقازيق

لقي شخص مصرعه وأصيب نجله بحادث انقلاب دراجة بخارية على طريق "الزقازيق - القنايات".



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الرائد أحمد عبد الغفار رئيس مباحث قسم القنايات يفيد انقلاب دراجة بخارية وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة حيث انقلبت الدراجة على طريق "الزقازيق – القنايات".



أسفر الحادث عن مصرع محمد بكر أحمد 50 سنة على الفور متأثرا بإصابته، فيما أصيب نجله أحمد 25 سنة بإصابات خطيرة نقل على إثرها لمستشفى القنايات المركزي في محاولة لانقاذه.



كما انتقلت شرطة القنايات لموقع الحادث لرفع آثاره ومحاولة فتح الطريق عقب تعطله بسبب الحادث.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.