الدفاع السعودية تعلن تفاصيل المباحثات العسكرية مع عمان

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، متانة العلاقات التاريخية التي تربط المملكة وسلطنة عمان وسعي قيادتي البلدين إلى العمل لتعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة وبذل مزيد من أوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الدفاع السعودي اليوم الإثنين، بـدر بـن سـعود بـن حـارب الـبوسـعيدي الـوزيـر الـمسؤول عـن شئون الدفاع العماني وذلك بـمقر وزارة الـدفـاع فـي الـعاصـمة مـسقط، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان.



وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في بيان عبر موقعها الرسمي أن اللقاء تناول عـددًا مـن الموضوعات شملت تعزيز الـعلاقـات الـثنائـية بـين الـبلديـن الـشقيقين، والجھود المشـتركـة لحـمايـة أمـن المنطقة.



كما تناول اللقاء وفقًا لبيان الدفاع السعودية سبل تعزيـز الجھود المشـتركـة لـمحاربـة الـتطرف والإرهاب، وسـبل تـدعـيم مـجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وحضر اللقاء رئيس ھيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وسـفير السعودية بمسقط عيد بن محـمد الثقفي والوفـد الرسمي المرافق لنائـب وزير الدفـاع وعدد من المسئولين في البلدين.

