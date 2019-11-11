الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

تقارير ومتابعات

تحذير من النظر للشمس الساعة 2.35 ظهرًا اليوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريم محمود
طباعة
تشهد مصر ظاهرة فلكية نادرة خلال ساعات، إذ يعبر يعبر كوكب عطارد أمام قرص الشمس بحيث يبدو للراصد من الأرض كأنَّه نقطة سوداء تتحرك ببطء من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها.

وقال أشرف تادرس، أستاذ الفلك في المركز القومي للبحوث الفلكية، إنَّ عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس يبدأ في الساعة 2.35 دقيقة بعد الظهر بتوقيت القاهرة، عندها يكون عطارد على الحافة اليسرى من قرص الشمس.

وأضاف «تادرس» لـ«الدستور» أنَّ كوكب عطارد سيظهر كنقطة صغيرة سوداء مستديرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس، ويستمر على هذا النحو حتى الساعة 5 مساءً، إذ يصل عطارد إلى منتصف قرص الشمس تقريبًا، ثم تغرب الشمس ولا نستطيع متابعة الظاهرة من القاهرة.

وتابع أنّ هذا العبور يحدث لكوكبي عطارد والزهرة فقط، إذ إنَّ الكوكبين من الكواكب الداخلية أي تقع قبل كوكب الأرض في الترتيب بالنسبة للشمس، ولذلك لا يمكن أن تحدث هذه الظاهرة مع أي كواكب أخرى في المجموعة الشمسية سوى عطارد والزهرة فقط.

وأشار إلى أنَّ تفسير هذه الظاهرة يرجع إلى أن مدار كوكب عطارد يميل على مدار كوكب الأرض بـ7 درجات تقريبًا، ولذلك لا يتيح لنا سكان الأرض رؤية مرور عطارد أمام قرص الشمس إلا في شهري مايو ونوفمبر فقط (بفارق 6 أشهر) إذ يتقاطع المداران وتكون الأرض وعطارد والشمس على خط مستقيم واحد.

ويتكرر هذا الوضع كل 13 عامًا، أي عندما تمر الأرض وعطارد بإحدى نقطتي تقاطع المدارين علمًا بأنَّ عطارد يدور حول الشمس مرة واحدة كل 88 يومًا فقط، وفق «تادرس».

وأشار إلى ضرورة الإحاطة بعدم التحديق في قرص الشمس بالعين المجردة، إذ إنَّ رصد هذه الظاهرة يستلزم وجود تليسكوب فلكي مع فلتر شمسي جيّد مخصص لذلك.

وزاد: «لا يجب استخدام الزجاج المدخن أو النظارات الشمسية العادية أو صور الإشاعات الطبية أو أقراص الحاسب الممغنطة القديمة وغيرها إلا لفترة وجيزة جدًا لا تتجاوز 30 ثانية فقط، إذ إنَّها غير آمنة تمامًا فينفذ منها الأشعة البنفسجية وتحت الحمراء التي لها تأثير ضار جدًا على العين».

واختتم تصريحه بأنَّه سيفتح أبواب المعهد في المقر الرئيسي بحلوان لاستقبال الجمهور من الهواة والمهتمين بعلم الفلك لمشاهدة ومتابعة هذه الظاهرة.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انكشاف نادر للكواكب الأخرى فى ليلة خسوف القمر

تفاصيل أول ظاهرة فلكية نادرة تُرى بالعين المجردة

سيصل لأقصى استطالة غدًا.. 5 معلومات عن كوكب عطارد

31 يناير.. بدء الأجندة الفلكية لاستتار الكواكب والنجوم خلف القمر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

"اللي أمه حلوة يلعب في الأهلي".. يونس يرفض الاعتذار ويضم الزمالك والإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة 7 إثر حريق هائل بجوار مستشفى السلام التخصصي

الصور

image description

بالأشجار المثمرة.. شاب يطلق مبادرة لتجميل شوارع مطروح

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

"أنتِ بنتى".. آخر ما كتبه خطيب "عروس الجنة" قبل مصرعها بالدقهلية

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الخواجة "صلاح الدين".. أسلم منذ 15 عامًا وعاش في الأقصر

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق نار على كمين بالقليوبية

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

استقرار سعر الدولار اليوم

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تسبب الأورام.. العلماء يحذرون من الطهى بملاعق بلاستيكية

"المشروم" يقوي الجهاز المناعي

الرئيس نيوز

بالأسماء.. القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات نادي القضاة

خاص| سياسي لبناني: الحريري الأوفر حظاً للحكومة الجديدة

حماس والفصائل يقبلون بورقة عباس لخوض الانتخابات ويحددون شروطهم

عضو القومي لحقوق الإنسان: الحبس الاحتياطى تحول إلى "عقوبة".. ولا تعذيب في سجون مصر (حوار)

منوعات

عرض 93 ألف تحفة أثرية إسلامية بمتحف برلين

عطارد يمر بين الشمس والأرض فى ظاهرة نادرة.. اليوم

تسجيل إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا

ارتفاع عدد قتلى الإعصار "بلبل" فى بنجلادش إلى 12

كشكول

"تعليم البرلمان": 17 مليار جنيه قيمة الإنفاق السنوي على الدروس الخصوصية

"مديريات التعليم": إجراءات مشددة لمنع تسريب امتحانات نصف العام

وكيل تعليم البحيرة يكشف لـ"كشكول" موعد تسليم التابلت

أخصائي تكشف عن 8 خطوات للتغلب على مشكلة السرحان عند الأطفال

إسلام سياسي

الإخوان تواصل الكذب عن أزمة سد النهضة

«الإخوان» تجند شخصيات عامة وسياسية لنشر الفوضى في 2020

بعد نفيه لعلاقته المباشر بالجماعة.. المقاول الأجير يظهر مع إعلامي إخواني

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل توزيع جوائز بينالى القاهرة الدولى الأول لفنون الطفل

"التعويذة 110" معرض للفنان سيد هويدي بقاعة الباب.. غدًا

صدور "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

مهرجان "طنجة للفنون المشهدية" يناقش المسرح وفن الأداء

صفحتنا ع الفيس بوك