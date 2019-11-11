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سياسي

محلية البرلمان تستمع للبيان المالى للحكومة عن إيرادات المواقف

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
جريدة الدستور
السيد السعدني
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تعقد لجنة الإدارة المحلية، غدًا الثلاثاء، اجتماعين برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تناقش في الاجتماع الاول والمقرر أن يعقد في الثانية عشرة ظهرًا بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، متابعة توصيات اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية بنطاق المحافظات، فضلًا عن موافاة اللجنة ببيان مالي حديث للإيرادات والمصروفات وبيان حصر المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل التالية تقنين تلك المواقف أو استبدال أراضيها او التصدي لها والتعامل مع المواقف الرسمية وكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وفرض هيبة الدولة وتعظيم الموارد والحفاظ على النسق الحضاري لها.

كما تناقش اللجنة في الاجتماع الثاني والمقرر عقده في الثانية ظهرًا بذات القاعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتنمية المجتمع والموارد البشرية والمحلية والتعرف على مجهودات الوزارة والوحدات المحلية وجهات التمويل في تذليل كل المعوقات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع وتيسير الإجراءات أمام الشباب للحصول على القروض لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.
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