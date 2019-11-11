حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 11 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: تملك أفكارًا غنية وحيوية فائقة، وتوظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء وترتفع المعنويات مجددًا.

عاطفيًا: تفكر في ارتباط عاطفي أو تقدم على زواج أو تتخذ القرار النهائي أو ربما تباشر علاقة عاطفية جديدة تجعلك تضع حدًا للمغامرات العابرة وتفكر في الارتباط الجدّي.

صحيًا: لا أحد يخلصك من الوضع الصحي المتردي إلا أنت، ألم تدرك بعد أن ما أنت عليه اليوم هو تراكمات من الإهمال والاستخفاف بالنصائح الطبية.



الثور

مهنيًا: تناضل هذا اليوم لكي تحقق هدفًا ماليًا يبدو أساسيًا وتسعى له منذ مدة، تتلقى علامات الإعجاب والتهنئة، وعروضًا لشغل منصب جديد أو تكلف بمهمة.

عاطفيًا: تظهر الفوارق بينكما وتتساءل عما حصل للقواسم المشتركة التي تجمعك بالحبيب، إذا كان هذا الأخير من مواليد برج الجدي.

صحيًا: وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة، فتعلم كيف توظف وقتك بشكل يتلاءم مع متطلباتك إن كنت لا تريد أن ترهق نفسك بسرعة.



الجوزاء

مهنيًا: الجمود أو حتّى التراجع النسبي يقلقك، تمضي يومًا متأرجحًا في خياراتك وادعوك هنا الى تركيز اهتمامك على عمل واحد وانجازه بشكل تام قبل الانتقال الى آخر.

عاطفيًا: حذار المغامرة خارج إطار العلاقة، فقد يكشف امرك هذا اليوم وتعرّض ارتباطك للخطر وتدفع الثمن غاليًا.

صحيًا: أضف المتعة إلى الرياضة، ويكون ذلك بممارسة التمارين التي تشعرك بالاستمتاع أثناء القيام بها، كالمشي منفردًا أو مع الأصدقاء.



السرطان

مهنيًا:ترتاح بعد يومان من الضغوطات لذلك توقَّع ازدهارًا يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، فانت مهنيًا: تنحسر الضغوط وتسمح لك الظروف بتنفس الصعداء، وتكون الأجواء مميزة للنقاشات والاتصالات والأعمال.

عاطفيًا: تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك العاطفية نظرًا إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات،

صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف قدر المستطاع، حاول التوجه إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمام بخار فهو يريحك تمامًا.



الأسد

مهنيًا: تتزامن المسؤوليات وتختلط،بسبب المربع الفلكين بين الثور والعقرب اخصامك قد تخيّب الأحداث أملك، وتتأثر بصورة غير مباشرة بالجو المشحون، وكُن موضوعيًا ولا تضخِّم الأمور.

عاطفيًا: تبدو الأفكار واضحة وترغب في أخذ المبادرة للارتباط، لكن إياك والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.

صحيًا: أنت بحاجة هذ ا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر استعدادًا للأيام المقبلة، إذ حضّر نفسك منذ اليوم.



العذراء

مهنيًا: انتقال القمر الى الثور الترابي الصدي يجعلك تعيش تجارب مهمة ومميزة، وتهتم بأمور سرية أو غير متداولة وتباشر عملًا مهمًا وتعلن عن جديد أو تطلق مشروعًا، لكن أنصح لك بالحكمة والتروي وعدم المغامرة.

عاطفيًا: إياك واتخاذ القرارات الحاسمة في المجال العاطفي، فأنت من دون الشريك كالجسد بلا روح، ولا يمكنك العيش بمفردك.

صحيًا: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة يمكن أن يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.



الميزان

مهنيًا: تطوي الصفحات المؤلمة وتعوض عن الوقت الضائع وتتقدم بخطى ثابتة الى الامام فتعيش يوما جميلا مليئا بالنجاح والازدهار فتبرز قدراتك الابداعية على كافة الاصعدة

عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، عليك التساهل معه وهذا الأمر سيزيده طمعًا بك.

صحيا: الهدوء هو أفضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصًا في هذه الفترة، لا تكثر من شرب المنبهات، فهي تسبب لك آلامًا في المعدة.



العقرب

مهنيًا: تشعر بالحاجة لجذب الانتباه، وتفضل أن يكون عملك حرًا ومستقلًا، ما يدفعك إلى التعرف إلى أناس جدد وطرح أفكار أكثر ليونة.

عاطفيًا: اذا كنت مرتبطا تُشغَل بتحسين أوضاعك الشخصية، وقد تفكر في الهجرة أو ترميم منزل أو تفرح بولادة طفل.

صحيًا: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في تناول الأطعمة المضرة، فأنت معرض للسمنة بسرعة بسبب نوعية جسمك.



القوس

مهنيًا: تستفيد من نوعية الوقت الثمين في هذا اليوم المميز فلا تقف مراقبا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون أن تتحرك.

عاطفيًا: تجد نفسك قريبًا مضطرًا إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.

صحيًا: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.



الجدي

مهنيًا: القمر المكتمل في برج الثور الصديق يلاطفك فتكون بالف خير وعلى موعد مع النجاح تطوي الصفحات المؤلمة وتعوض عن الوقت الضائع وتتقدم بخطى ثابتة الى الامام

عاطفيًا: تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وتفرض عليك الظروف الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.

صحيًا: ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلب، واتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة والسيئة.



الدلو



مهنيًا: لا يناسبك القمر المكتمل من الثور لذلك لا تجازف لأنك تفتقد الحصانة والحماية، ابتعد عن إثارة المشاكل وتجنب الوجود في أماكن صاخبة، واحم نفسك من الأفكار السود فأنت سريع التأثر وضعيف المعنويات.

عاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالحبيب بعد زوال أسباب سوء التفاهم الأخير، لكن من المستحسن عدم إثارة المواضيع الحساسة.

صحيًا: حذار الإرهاق، إنه واحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذا اليوم، فلا تتعب نفسك وفكر في المسؤوليات المتوجبة عليك تجاه عائلتك.



الحوت

مهنيًا: يوم جيد للاستراحة والتحضير ولإعادة النظر في بعض القرارات المهنية المتعلقة باعتراضات تقدمت بها متعلقة بطبيعة العمل، وتبتعد عن المشاكسات وتحاول ان تستريح.

عاطفيًا: تتعامل مع الشريك بلياقة ولطف وتحاوره بجدية وفي العمق، وتبادر إلى البحث عن الأسباب التي يمكن أن توقعكما في المحظور.

صحيًا: لا تستطيع النوم ويمكن أن تتأزم وضعية أعصابك بسبب قلة الراحة وانهماكك ساعات طويلة في العمل.