بكري: مرسي وجماعته أكلوا بـ14.5 مليون جنيه على حساب الدولة

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن مصر تعاملت مع محمد مرسي خلال فترة القبض عليه بشكل لائق فيه احترام لحقوق الإنسان، موضحًا أنه بعد ثورة 30 يونيو عندما ذهب لمقابلة اللواء رأفت الشحات مستشار الأمن القومي، اشتم رائحة كريهة لغاية، فاخبره بأنه خلال فترة حكم الإخوان كانت يأكلون كل الأطعمة داخل القصر الرئاسي.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مرسي وجماعته تناولوا أطعمة داخل القصر الرئاسي بقيمة 14.5 مليون جنيه على حساب الدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لا يسمح بأكثر من تناول كوب من الشاي داخل قصر الرئاسة كواجب ضيافة.

وواصل أن فترة حكم الإخوان كانت فترة كاشفة لسلوك مجتمعي من هذه الجماعة لم يكن متوافقًا مع جلال المنصب.