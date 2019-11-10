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الباز يكشف تفاصيل محاولة الإخوان لتشويه مصر قبل عرض ملفها بـ "حقوق الإنسان"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:43 م
محمد الباز
محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل حملة الإخوان الجديدة للدعوة إلى الإضراب عن الطعام لمدة يومين تضامنًا مع السجناء، مشيرًا إلى هذه الحملة لم تأتِ مصادفة، ولكنها جاءت قبل عرض مصر ملفها في مجلس حقوق الانسان الدولي يوم الأربعاء المقبل، من أجل الإساءة للدولة المصرية.

وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن الهيئة العامة للاستعلامات كشفت عن فيديو يسجل زيارة لوفد من أمن الدولة العليا لسجن طرة، وترجمت الفيديو ليستطيع الإعلام الدولي مشاهدته، وهذا الفيديو يرصد شهادات السجناء، من داخل السجن.

وفي الفيديو، تحدث المعارض حازم عبد العظيم عن أوضاع السجن، وقال: "بالنسبة للأكل فهو فوق ما يتخيل، وأن المشكلة الاساسية في المياه لأنها بتقطع فترات مستمرة، وأيضًا اشتكى من صغر مساحة الزنزانة، أما التهوية فقال ممتاز، وقال التريض كويس 3 ساعات، لكن الشباب عاوزين وقت أكتر، أما الزيارات فهي كل أسبوع تقريبا ووقتها معقول".

وتحدث أيضًا في الفيديو، القيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبدالغني، وقال عن أوضاع السجن: "عندي انزلاق غضروفي، وتآكل في الفقرات، وحصلت على علاج طبي جيد، وعلاج طبيعي أسبوعيًا، وأنا محبوس في غرفة مستقلة في المستشفى والرعاية 24 ساعة، وبالنسبة للعيشة نفسها كويسة والغرفة اللي أنا فيها نضيفة جدا والأكل كويس وفيه لبن وعسل يوميا والزيارات كويسة".

وعلق "الباز" على شهادة حازم عبدالعظيم وصفوت عبد الغني قائلًا: "احنا بنقرر الواقع اللي بيحصل في مصر في مواجهة الدعايات الكاذبة، وهنا اعتمدنا على كلام رجل سياسي له حيثية، ولا يمكن أن يجامل السلطة وهو في السجن".

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