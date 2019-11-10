بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على السيتي بثلاثية ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

انتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من البريميرليج، والتي تقام على ملعب أنفيلد، بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وجاء سير اللقاء بسيطرة أكبر من جانب فريق ليفربول الذي سجل هدفين ومثل خطورة كبيرة على مرمى السيتي.





وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الليفر أداء ونتيجة بهدفين نظيفين، سجلهم فابينيو وصلاح.





واستطاع اللاعب فابينيو أن يسجل الهدف بعد في الدقيقة الـ6، ليمنح فريقه المقدمة في المباراة الحاسمة لصدارة البريميرليج.





وسجل فابينيو، الهدف بتسديدة صاروخية في شباك الحارس التشيلي برافو، الذي فشل في التعامل مع الكرة التي كانت أقوى من ردة فعله.



