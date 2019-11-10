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نشأت الديهي: رجال مطار شرم الشيخ حموا مصر من كارثة حقيقية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:44 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بأداء رجال مطار الشيخ، وسيطرتهم على الحريق الذي نشب قرب المحرك الشمالي للطائرة الأوكرانية، وإنقاذهم لركاب الطائرة.

وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten": "لولا يقظة وكفاءة العمال المصريين في مطار شرم الشيخ الذين أظهروا تفانٍ ونبلًا وتخصصية في التعامل مع الاشتعال الذي لم يعلم به قائد الطائرة، لكانت وقعت كارثة"..

وأضاف: "لولا ستر الله لكان أدى لكارثة عالمية، ما حدث في مطار شرم الشيخ معجزة بكل المقاييس وإنجاز ضخم يجب تسويقه، رجال مطار شرم الشيخ حموا مصر من كارثة حقيقية، وشائعات لا نهاية لها".

وحث الديهي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تدشين هاشتاج لتوجيه التحية والشكر لرجال مطار شرم الشيخ، وعقب: "بلدنا بخير يا مصريين، لو اشتعلت الطائرة وتأذى ركابها، لكان هناك حديث عن التسيب والعمالة والخيانة والإرهاب وضعف التأمين".
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