"المصرية للمطارات" تكشف سبب الانتظار 50 ثانية للتعامل مع حريق الطائرة الأوكرانية

قال الكابتن طيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن العاملين في المطار، لاحظوا صعود دخان من الطائرة الأوكرانية لحظة هبوطها، وكان ذلك بسبب مشكلة في خرطوم الهيدروليك، أدى لتسرب الغاز للعجلات، وبسبب السخونة نشب الحريق.



وأوضح "النشار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، إن العمال انتظروا 50 ثانية، قبل التعامل مع الطائرة، حتى يطفئ الطيار المحرك الشمال، وذلك بعدما أوضحوا له بالإشارات أن طائرته فيها حريق، لأنه لم يلحظه.



وأضاف: "أطفأوا الحريق، وعملوا إخلاء للطائرة، وهم مدربون على سيناريوهات للمشاكل التي ممكن تحدث، وهناك كاميرات المراقبة بالمطار، على أحدث مستوى، وتوجد متابعة الراكب ومتابعة الحقائب، متابعة على مدار اللحظة".



وأردف: "الجانب الإنجليزي لما قرر العودة لشرم الشيخ، كان واثقا من الإجراءات الأمنية، والتطوير والأداء المتميز للشباب العامل بالمطار".