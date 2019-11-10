الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

"المصرية للمطارات" تكشف سبب الانتظار 50 ثانية للتعامل مع حريق الطائرة الأوكرانية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:40 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الكابتن طيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن العاملين في المطار، لاحظوا صعود دخان من الطائرة الأوكرانية لحظة هبوطها، وكان ذلك بسبب مشكلة في خرطوم الهيدروليك، أدى لتسرب الغاز للعجلات، وبسبب السخونة نشب الحريق.

وأوضح "النشار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، إن العمال انتظروا 50 ثانية، قبل التعامل مع الطائرة، حتى يطفئ الطيار المحرك الشمال، وذلك بعدما أوضحوا له بالإشارات أن طائرته فيها حريق، لأنه لم يلحظه.

وأضاف: "أطفأوا الحريق، وعملوا إخلاء للطائرة، وهم مدربون على سيناريوهات للمشاكل التي ممكن تحدث، وهناك كاميرات المراقبة بالمطار، على أحدث مستوى، وتوجد متابعة الراكب ومتابعة الحقائب، متابعة على مدار اللحظة".

وأردف: "الجانب الإنجليزي لما قرر العودة لشرم الشيخ، كان واثقا من الإجراءات الأمنية، والتطوير والأداء المتميز للشباب العامل بالمطار".
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة فني بـ"مصر للطيران" أثناء إخماد حريق بسير عفش

محافظة أسيوط تنفذ سيناريو طوارئ متسعة النطاق بالمطار

النشار: مطاراتنا اجتازت التفتيشات الروسية والإنجليزية

حريق محدود فى مطار القاهرة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل بدء التسجيل الإلكتروني لوحدات إعلان الإسكان الاجتماعي الـ12

منذ حوالي 5 ساعات

الليلة.. الباز يفضح منظمات حقوق الإنسان الإخوانية ودورها المشبوه ضد مصر في "90 دقيقة"

منذ حوالي 4 ساعات

خطة الحكومة لمنع تفشي الأوبئة بالشتاء

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

دراسة: التمارين تتنبّأ بمخاطر الوفاة أفضل من معدل التدخين

أعراض توسع الشعب الهوائية

أفضل المشروبات لحماية الكبد من السرطان

بروتين يكشف إصابة الأطفال بمرض قاتل

الرئيس نيوز

وزير الداخلية الأفغاني: هزيمة داعش في ولاية ننجرهار

حماس: توافق وطني لإجراء انتخابات في فلسطين

«تريزيجيه» يسجل ثاني أهدافه مع أستون فيلا في البريميرليج

بالفيديو.. خالد الجندي يناقش أزمة الموعد الحقيقي لميلاد النبي محمد

منوعات

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

نصائح للحفاظ على طاقة الثلاجة ومنع إهدارها

بسبب كسر ذراعها.. عروس تمنع شقيقتها من حضور حفل زفافها

كشكول

تعرف على معايير اختيار أفضل مدرسة

"نقد الشعر عند شعراء الأزهر المعاصرين" رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر

الجامعة الحديثة تناقش قضية "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر" ديسمبر المقبل

إصابة 5 طلاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

منشق يكشف كواليس الصراع التاريخي بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

"تعالوا نقرأ ونسمع بعض" في آفاق اشتراكية.. الأربعاء

قريبًا.. صدور "التفرد والنرجسية" عن دار العين للنشر

"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى بالمتحف الإسلامى

صفحتنا ع الفيس بوك