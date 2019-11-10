سوسن بدر من كواليس مسلسل "خط الإيد" (شاهد)

شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بمجموعة من الصور من كواليس تصوير مسلسل "خط الإيد".



وظهرت سوسن، بصحبة الفنانة الشابة ميرنا نورالدين، وهي تقرأ السيناريو وتستعد لأحد المشاهد.



تجسد الفنانة سوسن بدر، في مسلسلها الجديد "بخط الإيد"، شخصية محامية تدعى صفاء، وهي أم لابنتين هما يسرا اللوزي وميرنا نورالدين.



وتدور أحداث المسلسل حول حادث غريب لابنتها يسرا اللوزي، وتقوم سوسن بدر خلال المسلسل بحل لغز اختفاء ابنتها، مما يجعلها تترك مكتبها للاعتناء بأطفال ابنتها، وحل لغز اختفائها.

