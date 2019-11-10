حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 10 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعاتها لبرج الجوزاء ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تدعمك الحظوظ وتحمل إليك مفاجأة سارة مهنيا ودراسيا التقصير ممنوع والإهمال ممنوع أجواء رائعة وممتازة لا تنزعها بكلمة أو تصرف في غير مكانه.



عاطفيًا: هذا يوم سلبي ولا يصلح أبدًا للتحرّش بالحبيب أو استفزازه، هدئ من روعك وفتش عن وسيلة أخرى للتنفيس عن ضغوطك.



صحيًا: أمور كثيرة تلعب ضدك وتجد نفسك معرضًا للمشاكل من عدة جهات، فتصاب بنوع من العصبية وبعدم القدرة على ضبط النفس.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.