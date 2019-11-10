حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 10 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعاتها للأبراج الفلكية ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



-الحمل:

مهنيًا: لا تخف من المبادرة والعروض، طبعًا اذا كنت تتعامل بواقعية وموضوعية تتلقى الذبذبات الايجابية من كل صوب.

عاطفيًا: تنعم بوقت جيد وواعد جدًا، ويكون مزاجك هادئًا والمناخ منعشًا، يزول الضجر وتكون الأجواء العاطفية مناسبة وتعيش رومنسية.

صحيًا: ابحث عما يسبب لك ضيقًا في التنفس، فلا تقترب من الأماكن المكتظة بالمدخنين، وتوجه إلى المناطق الخالية من التلوث.



-الثور:

مهنيًا: تجنب كل ما من شأنه تعريضك للأخطار وتعاني تراجعًا معنويًا وتتأخر المعاملات وتفشل في إنهاء الواجبات، وتجنب البدء بأعمال جديدة وابتعد عن الأضواء.

عاطفيًا: المواقف العنيدة تسيء الى الروابط العاطفية وغيرها، وانت بطبعك ترغب في السيطرة وفرض النفس، الامر الذي يؤدي الى اصطدامات مع الحبيب.

صحيًا: صحيًا: عليك أن تسترد قوتك وعافيتك، فأنت لا تزال تواجه بعض الصعوبات لكن باستطاعتك التغلب عليها بالتخطيط المسبق.



- الجوزاء:

مهنيًا: تدعمك الحظوظ وتحمل إليك مفاجأة سارة مهنيا ودراسيا التقصير ممنوع والإهمال ممنوع أجواء رائعة وممتازة لا تنزعها بكلمة أو تصرف في غير مكانه.

عاطفيًا: هذا يوم سلبي ولا يصلح أبدًا للتحرّش بالحبيب أو استفزازه، هدئ من روعك وفتش عن وسيلة أخرى للتنفيس عن ضغوطك.

صحيًا: أمور كثيرة تلعب ضدك وتجد نفسك معرضًا للمشاكل من عدة جهات، فتصاب بنوع من العصبية وبعدم القدرة على ضبط النفس.



-السرطان:

مهنيًا: تُسلّط الأضواء على الأوضاع المالية والديون أو المستحقات، لا تهمل التفاصيل، ونظّم جدول أعمالك وتحرّك باتجاه الهدف من دون إضاعة الوقت.

عاطفيًا: ينشأ جدل أو ربما تقدم على خطوة مهمة تكون بداية لصفحة جديدة في حياتك، كن هادئًا واعتمد أسلوبًا لينًا بعيدًا عن التسلط.

صحيًا: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه، لا تكثر من تناول المنبهات فهذا يؤثر سلبًا في صحتك.



-الأسد:

مهنيًا: لا تخف من التغيير والمجازفة، برهن عن ثقة بالنفس ولا تتردد، يحمل إليك هذا اليوم ارتياحًا ويجعلك تنظر إلى الحياة بتفاؤل.

عاطفيًا: تبدأ صفحة جديدة أو علاقة عاطفية جديدة، إنه يوم رائع تتلقى خلاله جوابًا سارًا يريحك ويعيد الأمل إليك.

صحيًا: بسبب بعض المشاكل التي قد تطرأ عليك، أنت معرض لتوتر في الأعصاب يجعلك تشعر ببعض التعب الفكري والجسدي.



-العذراء:

مهنيًا: يوم ممتاز يحرك ذاكرتك وطاقاتك الفكرية والجسدية ما يجعلك منافس سباق يوم جيد للامتحانات الاكاديمية والجامعية والاجتماعات فانت تملك طاقة حماسية كي تبرمج أمورك.

عاطفيًا: العلاقة مع الشريك مرضية للطرفين، على الرغم من ميلك إلى وضع الكرة في ملعبه، لدفعه إلى اتخاذ بعض المبادرات بالنيابة عنك.

صحيًا: أنت بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الراحة للتخلص من الضغوط التي تكاثرت عليك في الآونة الأخيرة.



-الميزان:

مهنيًا: يزول التوتر ويبدو التناغم سيد الموقف، لذلك وظف كل طاقاتك لتعزيز أوضاعك المهنية، فقد لا تحصل على فرصة أخرى كهذه.

عاطفيًا: رتب الأمور وسوّها بالتي هي أحسن، رفّه عن نفسك ولا تبق وحيدًا، اطلب الاستشارة والنصيحة من الشريك.

صحيًا: يستحسن مراجعة الطبيب عند اللزوم، ولا داعي للقلق والخوف، لكن لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية عديدة.



-العقرب:

مهنيًا: الأمور التي كنت تريد تحقيقها خلال الأيام الماضية تتحقق فجأة هذا اليوم، إنه يوم الانفراجات وغياب الهموم.

عاطفيًا: بعد أشهر من الانتظار والترقب، عليك أن تحسم موقفك المتردّد في الشأن العاطفي، لأن ذلك يكون في مصلحتك.

صحيًا: كن صبورًا جدًا في التعامل مع الآخرين، فعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.



-القوس:

مهنيًا: وجود القمر في الحمل الناري الصديق يجعلك الرابح الأكبر، نفسيتك إيجابية أجواء رابحة وناجحة ورائعة.

عاطفيًا: لا تفسح في المجال للغموض، ناقش بوضوح ولا تعط رأيًا قبل التأكد من اكتمال المعطيات، وقد تناقش موضوعًا حساسًا مع الشريك.

صحيًا: يتحسن وضعك الصحي وتستعيد عافيتك السابقة، وتخطط لمشاريع ترفيهية تبتعد خلالها عن هموم العمل ومشاكل العائلة.



-الجدي:

مهنيًا: تصرّفك الذي كان ينال تقديرًا واضحًا منذ مطلع السنة يبدو في نظر المسؤولين اليوم طائشًا وغير مسؤول، كن حذرًا ولا تثق بأي شخص.

عاطفيًا: تلمس دعمًا واضحًا من قبل الشريك، وترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عمن تحب لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة.

صحيًا: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع بمكان بعيد عن التوتر والتشنج جراء الأعمال والواجبات اليومية.



-الدلو:

مهنيًا: ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير، فتبحث شؤونًا مهنية وتساعدك أعصابك المتينة واندفاعك على المغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد.

عاطفيًا: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصًا بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.

صحيًا: إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرارات للتخلص من الميول المتشائمة والمعيبة أو الإحساس بالضعف كل ما يعيق تقدمك.



-الحوت:

مهنيًا: تعيش يوما جيدا تجد فيه استقرارك وترتفع معنوياتك قد تنتقل من موقع الى موقع اعلى لكن يجب عليك متابعة الامور بمنطق وبايجابية ونضوج.

عاطفيًا: تضيف المزيد من الألوان والأضواء إلى حياتك العاطفية بعد أن توسّع من دائرتها، فتنتعش العلاقة وتزداد وهجًا.

صحيًا: متى فقدت القدرة السيطرة على أعصابك وقعت في مشاكل صحية، لذا ابتعد عن الأشخاص العدائيين أينما كنت.