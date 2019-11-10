الدائرة الكاملة لتصعيد التقارير الإخوانية إلى الأمم المتحدة





كشف الباحث الحقوقي هيثم شرابي، الدائرة الكاملة التي يسير فيها الإخوان، لتصعيد التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية التابعة لهم، إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.وقال "شرابي"، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن التقارير تصل إلى منظمتي هيومن رايتس، وإيمنيستي (العفو الدولية)، عبر منظمة الكرامة التي شارك في تأسيسها الإرهابي القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي.ولفت إلى أن منظمة الكرامة، تتلقى تقاريرها، من مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه بهي الدين حسن، ومبادرة الحقوق الشخصية لحسام بهجت، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، برئاسة جمال عيد.وأوضح أن المنظمة تراسل هيومن رايتس، وإيمنيستي، ويرسلوا لمفوضية حقوق الإنسان، التي ترسل للأمم المتحدة.