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تفاصيل علاقة جمال عيد بإرهابى مصنف على قائمة الخزانة الأمريكية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
جمال عيد
جمال عيد
أحلام عبدالرحمن
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قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إن جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تم التحفظ على أمواله، بسبب تلقيه تمويل شخصي، وليس على حساب المركز، وتم إثبات ذلك بالتحريات".

وأضاف "شرابي"، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه عندما أغلق التمويل من عام 2014، وجدوا منفذًا لتلقي التمويلات في شكل جوائز، فتلقى جمال عيد وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان جائزة الكرامة، من عبدالرحمن النعيمي، وهو موضوع على قائمة الإرهاب وفقًا للخزانة الأمريكية لأنه تعامل مع داعش.

ولفت "شرابي" إلى أن "النعيمي" مول لإنشاء عدد من المكتبات والتي عندما أغلقت، شنوا حملة لزعم أن الدولة تغلق المكتبات وتحارب الثقافة.

وأردف: "من 2004 الحقوقيين لقطوا الخيط، وقرروا يشتغلوا على السياسة والديمقراطية، لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبتجبش تمويل".
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