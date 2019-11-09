ياسر رزق: أخبار اليوم ستقود النقلة الثالثة في الصحافة المصرية قريبا

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، إن هناك مدرستين في الصحافة المصرية حققتا طفرة كبيرة في الصحافة هما روز اليوسف وأخبار اليوم، واللتان مثلتا مدرسة الرأي والخبر.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مؤسسة أخبار اليوم، هي من كبرى الصحف في الشرق الأوسط من الهند إلى المحيط الأطلنطي، موضحا أن أخبار اليوم في المستقبل القريب، ستقود النقلة الثالثة في الصحافة المصرية.

وتابع أن أخبار اليوم أقدم الصحف المصرية ولكن آخر ساعة هو أقدم الإصدارات التي أسسها محمد التابعي، فهو آدم الصحافة المصرية.