"نزيف بالقانون".. تسريب صوتي يكشف تهديد نائبة "الحشمة" لهاني لبيب

بث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تسريبًا صوتيًا متداول ومنسوب للنائبة غادة عجمي، التي تقدمت بمقترح مشروع قانون الذوق المصري العام، والذي يتضمن بنودًا عن الملابس الحشمة.



وقالت عجمي، في مقطع الفيديو الذي أذيع في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الكاتب هاني لبيب، الاسم مبين، له هدف ضمن مجموعة معينة، في أمريكا وكندا، بيشهروا بتحريض معين، أي إنسان عنده عقل يفكر في الكلام، لو مختلف معايا ناقشني لكن مش تشهر، متزيفش عشان منزيفش احنا بطريقتنا، لينا طريقة قانونية نزيف بها".



وعقب الباز، على التسريب، قائلًا: "نحن أمام مسألة خطيرة، نائبة تريد أن تحول المسألة لطائفية، تدافع عن الأخلاق وتريد الناس محتشمة، لكن هاني لبيب مش عاجبه".

