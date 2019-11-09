الباز: المسلمون يحتاجون لإعادة اكتشاف النبي

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، جميع المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن المسلمين حول العالم يحتاجون لإعادة اكتشاف الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال معرفة تعاليمه الحقيقية.

وتابع الباز: "أوجه دعوة مخلصة لكل من يعملون في مجال الفكر الديني، لإعادة اكتشاف الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة تعاليمه السمحة، خاصة وأن التراث ساهم في تشويه سيرته".