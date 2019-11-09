من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

حصلت "الدستور" على تفاصيل محضر الشرطة المحرر عقب العثور على جثة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشقته في الشيخ زايد.



وتضمن المحضر أن قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغًا من دينا فؤاد 48 سنة مخرجة، وإنجي أحمد، خطيبته 26 سنة، بكالوريوس إعلام، يفيد بأن الفنان الشاب هيثم أحمد عبدالرحمن زكي، لا يتجاوب مع اتصالاتها الهاتفية أو الطرق على باب مسكنه.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور على جثة المذكور.



وبعد مناظرة الجثة تبين أنه مسجي علي وجهه بمدخل حمام غرفة النوم ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وسلامة جميع منافذ الشقة، وعثر على كمية من المكملات الغذائية ومخلفات سجائر أعلى منضدة موجودة بصالة الشقة.



وبسؤال كل من مصطفي أبو الفضل عبد الحفيظ مشرف أمن بالمنتجع وشريف خالد محمد 27 سنة فرد أمن بالمنتجع وعلاء حسن ابراهيم فرد أمن بالمنتجع أكدوا أن المتوفى كان يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق نتيجة تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية فاصطحبوه بسيارة إسعاف داخلية إلي صيدلية الدكتورة مها داخل الكومبوند وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلي شقته ولم يظهر مرة أخري حتي ورد اتصال أقاربه.



وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت وباشرت التحقيق وقررت نقل جثة المتوفي إلى مشرحة النيابة العامة بزينهم وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وإعداد تقرير طبي بذلك وتكليف البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



ومن جانبها استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لجثة الفنان لتحديد سبب الوفاة.