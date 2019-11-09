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محافظات

مصرع طالب وإصابة 2 في حادثي سير ببني سويف

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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لقي طالب مصرعه، وأصيب 2 آخرون، اليوم السبت، في حادثي سير بمحافظة بني سويف.

تلقى العميد يحيى محفوظ، مأمور مركز شرطة ناصر، إشارة من مستشفى بني سويف العام بوصول "عبدالله. س. ع" 15 عاما، طالب، مقيم قرية الرياض، دائرة المركز، مصاب اشتباه نزيف بالبطن والمخ والصدر وتوفي عقب وصوله، إثر حادث تصادم.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء محاولة المتوفي عبور طريق (بني سويف- القاهرة) الزراعي صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة.

كما تبين أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود نزيف داخلي بالمخ والصدر.
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