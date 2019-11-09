أجمل صور التهنئة بالمولد النبوى الشريف 2019

يحتفل العالم الإسلامي، اليوم السبت، 12 ربيع الأول 1441 هـ، بمولد خير البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



وتتعدد مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي، ومنها مجالس تنشد فيها قصائد مدح الرسول صلوات الله عليه وسلم، دروس دينية تتناول سيرته الشريفة، بالإضافة إلى تناول حلاوة المولد.



وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة لأخرى، وترفض دول الاحتفال معتبرة أنه بدعة ولا يجوز تخصيص يوم للاحتفال غير الاحتفال بالعيدين الفطر والأضحى.