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الثقافة

"تأثير الموسيقى" بثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
ثقافة أحمد بهاء الدين
ثقافة أحمد بهاء الدين
آلاء حسن
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص، شملت ورشة حكي لقصة اليتيم الأمين، وورشة أشغال فنية لتعليم فن التفصيل ومسابقة ثقافية لتنمية لتوسيع مدارك الأطفال وزيادة الحصيلة اللغوية والمعلوماتية، بجانب ورشة فنون تشكيلية شارك الأطفال فيها في عمل لوحة فنية مكتوب بها المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم بخير.

كما أقيمت محاضرة تحدث فيها مدير القصر عن ضرورة الوعي بقضايا الوطن من خلال عدم الانسياق وراء الإشاعات والاهتمام بالعلم والثقافة من أجل بناء الشخصية وضرورة التماسك والاتحاد من أجل القضاء على حروب الجيل الرابع من خلال القوى الناعمة بكل مفرداتها من موسيقى وعزف ومسرح ومكتبة وأشغال فنية وقصة وشعر وفن تشكيلي.

وضرب أمثلة بالمجتمعات القوية ثقافيا، والتي يصعب اختراقها بأي شكل من الأشكال، وكيف يسهم ذلك في بناء أوطانهم اقتصاديا واجتماعيا وفي كل المجالات الثقافية والفنية بعكس المجتمعات الضعيفة التي يسهل اختراقها وتقسيمها ومن ثم القضاء عليها، كما قام المايسترو نصر الدين أحمد بإلقاء ندوة بعنوان "تأثير الموسيقى والغناء في الوجدان" وكيف تخلق حالة فريدة من التوحد وتوحيد الهدف.
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