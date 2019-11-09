حظك اليوم.. برج الحمل السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيا: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، ويتحدث هذا اليوم عن أوراق ضائعة تستعيدها أو ترتيب يحصل في حياتك وإعادة تنظيم عملك.



عاطفيًا: كن إلى جانب الشريك فهو بحاجة إلى طاقتك الإيجابية، لا توجه اللوم ولا التوبيخ حتى لو شعرت بالانزعاج.



صحيًا: عالج أزماتك النفسية مع أصحاب الاختصاص، ولا تستمع إلى النصائح غير المرتكزة إلى مراجع علمية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.