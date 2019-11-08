بسبب حشرة.. سر ضرب الموجي لعمرو دياب أمام جمهوره

قال الموسيقار يحيي الموجي، إن الفنان عمرو دياب زميل الطفولة والمعهد، وصداقتهم مستمرة حتى الآن.



وأضاف "الموجي" في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، مساء الجمعة، أن الفنان عمرو دياب يعشق الراحلة أم كلثوم وهذا سر نجاحه حتى الآن.



وتحدث عن أحد مواقفه مع الهضبة، قائلا: "كنا على المسرح في أحد الأماكن في إحدى الحفلات، وفجأة لقيت حشرة كبيرة طايرة وقفت على ظهر عمرو وفجأة لقيت الحشرة بتطلع لفوق على جسمه، فروحت ضربته عشان اقتلها".



وواصل: "قولت في نفسي لو الحشرة لزقت في جسمه هيرمي المايك ويجري، فاختارت اضربه على ظهره، بص لي وقالي فيه إيه، وكمل غناء".