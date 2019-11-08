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منوعات

تسرب الغاز من مجرة.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث لأول مرة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:48 م
جريدة الدستور
وكالات
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رصد علماء الفلك لأول مرة ظاهرة فلكية نادرة، هي تسرب الغاز من مجرة تمتد إلى مئات آلاف السنوات الضوئية، وهذا دليل مباشر على كيفية تغذية رياح المجرات للبيئة حول النجوم وخلق سحب عملاقة
يفيد موقع Science Alert، بأن الجسم SDSS J211824.06+001729.4 هو عبارة عن مجرتين اصطدمتا وكونتا مجرة واحدة ضخمة، مثل هذا الاندماج يؤدي إلى ولادة نجوم جديدة نتيجة تكثف كميات كبيرة من الغازات. وهذه النجوم الفتية تولد الرياح.

وقد كشف الباحثون منطقة الأكسجين المتأين الساخن، التي تبلغ مساحتها 52 مليار سنة ضوئية مربعة، وهناك تياران منفصلان كونا من الغاز المشبع بالمعدن بنية مماثلة بدرجة حرارة 10 آلاف كلفن، وقد ظهر أحد التيارين قبل 400 مليون سنة ويتحرك بسرعة 1400 كيلومتر في الثانية، أما التيار الآخر فقد تكون قبل حوالي 7 ملايين سنة ويتحرك بسرعة تصل إلى 2100 كيلومتر في الثانية.
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