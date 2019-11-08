النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة البساتين

أمرت نيابة البساتين، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق، شب اليوم في شقة سكنية.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى البساتين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد.